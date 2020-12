Regione Puglia, insediate le Commissioni Permanenti. Paolicelli Presidente della IV Commissione

Coronavirus: 917 nuovi casi, ma solo 2.758 tamponi. Positivo 1 su 3

Cronaca

Sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce,7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione