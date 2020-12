La comunicazione incoraggia ed emoziona.



"Da quando è iniziata la pandemia, sono tanti i messaggi di incoraggiamento che abbiamo letto, uno tra tutti è: dopo la pandemia, saremo migliori." È questo, il pensiero di Ferdinando Conte, Direttore Creativo dell'agenzia pubblicitaria che porta il suo nome.



Perché hai scelto proprio questo messaggio?



Perché la comunicazione è tutto, soprattutto in questo triste momento per l'umanità. Anomalo in realtà, poiché, a prescindere da quale evento storico attraversiamo, dovremmo sempre lavorare su noi stessi per migliorare. E non possiamo diventare persone migliori da un giorno all’altro; non esistono tutorial su YouTube o corsi on-line (in realtà credo che esistano, ma qui parliamo della quotidianità). Dobbiamo lavorare, giorno dopo giorno, affinché quel pezzettino di noi “sbagliato”, possa migliorare. Magari il Natale è quell’occasione giusta. La gioia delle feste, il distacco dal lavoro e la famiglia vicina, possono essere l’aiuto che ci serve per lavorare su noi stessi. Ma è fondamentale volerlo. Soprattutto riconoscere le nostre debolezze.

Cosa deve fare il mondo della comunicazione in questo periodo?



Ho voluto realizzare questo “spot”, perché credo che chi lavora nel mondo della comunicazione, come il sottoscritto, e come fate voi di AltamuraLive, abbia il dovere di dare il buono esempio, utilizzando le giuste parole, ma soprattutto i toni giusti. Non dobbiamo puntare alla quantità dei messaggi, ma alla qualità dei messaggi che inviamo. Sui social, a casa, a lavoro o a scuola. Solo così, spero, diventeremo migliori, un giorno alla volta.

Hai collaborato con qualcuno?



Si, certamente. Colgo l'occasione per ringraziare Luca La Vopa, regista e direttore della fotografia che ormai mi affianca in ogni mia produzione, e i ragazzi di Tankof per il lavoro tecnico.