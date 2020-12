Item Oxygen Srl, impresa di Altamura, già protagonista di un importante percorso di crescita e differenziazione, l’11 dicembre è stata insignita del Premio Nazionale per l'innovazione “Premio dei Premi" 2020, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su mandato del Presidente della Repubblica, giunto oggi alla sua XI edizione. Il Premio dei Premi viene assegnato alle Nove imprese più innovative selezionate tra le vincitrici del Premio IxI, Imprese x Innovazione promosso dal COTEC.

Quest’anno, Item Oxygen si riconferma azienda di punta per l’impegno nella valorizzazione di ricerca, sviluppo e innovazione in campo medicale. Grazie alla capacità di applicare le tecnologie innovative, già sviluppate, a sfide difficili quali la lotta al Covid-19, Item Oxygen si posiziona tra le 9 imprese più innovative d'Italia, premiate dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

I sistemi e modelli per l’assistenza domiciliare integrata (Hospital at Home, Medic@re, Sì-Ca.Re.), Smartmews, un sistema di diagnosi predittiva per nuovi posti di terapia intensiva e Item Sanity System efficace contro il Coronavirus e le infezioni intraospedaliere, rappresentano l’impegno concreto di Item Oxygen alla lotta al Covid-19.



L’innovazione rappresenta la chiave della crescita di Item Oxygen, oggi organizzata in tre Divisioni: itemPlant - impianti gas medicali, travi testaletto, pensili sale operatorie, item e-Health - telemedicina e monitoraggio predittivo, itemHub - Ricerca e Sviluppo, trasferimento tecnologico, incubatore startup, ente di formazione, H-Hub Factory – Estrazione dei talenti.

Ancora una volta, l’innovazione dirompente della Item Oxygen ha portato l’azienda a ottenere il Premio Imprese per Innovazione 2019, un prestigioso riconoscimento assegnato a realtà imprenditoriali italiane che, negli anni, hanno investito con successo in ricerca e innovazione.