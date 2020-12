“Premio dei Premi”. Fiorino (Item Oxygen): «Premiato nostro impegno a sostegno della Sanità»

«E’ un onore immenso ricevere questo premio alla presenza del Presidente Mattarella e delle Ministre Pisano e Dadone e del Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais”. Sono queste le parole pronunciate da Giuseppe Fiorino, direttore commerciale della Item Oxygen, a conclusione della cerimonia di consegna del Premio Nazionale per l'Innovazione “Premio dei Premi” avvenuta ieri, 11 dicembre 2020.

«Sono lusingato e profondamente emozionato, ancor più per il lavoro svolto da tutti i miei collaboratori, sapientemente coordinati dall’ing. Giovanni Piccininno Direttore dell'Istituto di Ricerca Item Oxygen. Tengo a precisare – continua Fiorino - che i suggerimenti fornitici lo scorso anno dalla commissione valutatrice e dai referenti territoriali di Confindustria Bari-Bat hanno costituito una preziosa leva per il raggiungimento dei nuovi obiettivi. Un sincero ringraziamento va dunque, a tutto lo staff di Confindustria Bari-Bat e, in particolare, all'amico Presidente Sergio Fontana e al caro Antonio Tarì Responsabile Marketing Associativo che riservano sempre un'attenzione speciale alla nostra realtà murgiana. Ringrazio, inoltre, Confindustria, la Fondazione Giuseppina Mai, i tecnici dell’Associazione Premio Qualità Italia».

«Questo premio – afferma ancora il direttore commerciale della Item Oxygen - acquisisce un valore ancor più significativo in un anno per noi tutti complesso, impegnativo ed emotivamente carico, che ci ha visti “scendere in campo” in prima linea al fianco degli operatori sanitari a sostegno dell'intero comparto sanitario nazionale per la tutela della salute pubblica.

«Questo riconoscimento oggi da un lato ci ripaga dei tanti sacrifici sostenuti, dell'impegno e della profonda dedizione profusi, dall’altro ci incoraggia a proseguire nel percorso di innovazione e miglioramento intrapreso, focalizzandoci su sfide sempre più prestigiose e ambiziose».

Fiorino, conclude i ringraziamenti con dolci parole per la signora Cecilia, a dimostrazione del suo profondo attaccamento ai valori della famiglia, che lo guidano in ogni sua attività: «Infine, consentitemi un ringraziamento speciale e tutto personale alla prima sostenitrice di ogni mia piccola avventura intrapresa, che non ha mai mancato di essere moralmente e fisicamente al mio fianco e che oggi sento comunque, ancora una volta, qui con me sorridente e orgogliosa».