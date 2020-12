Melodia: tutte le disposizioni. Coprifuoco alle 20:30. Giorni di vigilia, chiusura alle 14:00.

Tutte le disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale vengono anticipate dalla Sindaca Rosa Melodia attraverso una diretta Facebook.

- Il mercato settimanale continuerà ad essere chiuso

- I mercati rionali saranno aperti e implementati con quanto riguarda il settore dell'abbigliamento oltre a quello del food

- Per il mercato rionare di via Rovereto ci sarà l'alternanza il sabato

- Giardini, Parchi e Aree Verdi chiuse h24

- Le attività commerciali potranno chiudere alle 20:30

- Coprifuoco dalle 20:30

- Asporto possibile fino alle 20:30

- Domicilio possibile h24

- Ristorazione: potranno essere aperti fino alle 18:00 con possibilità di asporto fino alle 20:30 e domicilio h24

- Divieto di stazionamento in Piazza Duomo, Piazza Municipio, Piazza San Giovanni, Piazza Repubblica, Piazza don Tonino Bello, Piazza Stazione, Area Mura Megalitiche, Piazza Zanardelli, Piazza Resistenza, Piazza Aldo Moro, Piazza De Napoli, Piazza Laudati, Piazza via Mosca - via Londra,

- Distrubutori di cibo h24 saranno chiusi dalle 20:30 alle 5:00

- Nelle giornate di "vigilia", 24 Dicembre, 31 Dicembre e 5 Gennaio, tutte le attività commerciali dovranno chiudere alle 14:00 con la sola possibilità di consegna a domicilio h24, salvo decreti più restrittivi del Presidente del Consiglio

- Scuole statali e paritarie: si continua con la didattica a distanza fino al 6 Gennaio

- Centri sociali per anziani, ludoteche, servizi educativi del tempo libero: chiusi fino al 6 Gennaio

- Asili Nido, centri socio educativi polivalenti per disabili, centri socio educativi polivalenti per minori, istituti di formazione professionale: possono restare aperti

Si rispetteranno tutte le misure restrittive del Governo nei giorni festivi.