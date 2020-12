Altamura - Scuole: Didattica a distanza fino al 22 Dicembre

Con l’Ordinanza sindacale n. 91 del 15 dicembre 2020 si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, del CPIA 2, dei servizi educativi per l'infanzia delle scuole statali e paritarie da domani, mercoledì 16 sino a martedì 22 dicembre. Si dispone inoltre, dal 16 dicembre al 6 gennaio 2021, la chiusura di ludoteche, di centri ludici, di servizi educativi per il tempo libero, dei centri sociali per anziani.