Terza erogazione buoni spesa Covid19

È attiva la piattaforma per presentare le domande di ammissione alla terza erogazione di buoni spesa Covid-19.

Il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 n. 658ha assegnato al Comune di Altamura la somma di € 631.433,77.

I beneficiari devono appartenere ad un nucleofamiliare i cui componenti non abbiano percepito nel mese di novembre 2020 complessivamente redditi da lavoro dipendente e autonomo superiori ad € 500,00 (cinquecento/00), comprensivi di qualsiasi forma di sostegno pubblico o ammortizzatore sociale in godimento alla data del presente avviso; essere in possesso di un patrimonio finanziario (liquidità disponibile sul conto corrente intesa come giacenza secca al 30 di Novembre 2020), non superiore a € 2.500,00 per n. 1 componente; € 3.500,00 per n. 2 componenti; € 4.500,00 per n. 3 componenti; € 5.500 per n. 4 componenti; € 6.500 per n. 5 o più componenti.

Per forme di sostegno pubblico e ammortizzatori sociali si intendono: cassa integrazione ordinaria e in deroga o similari,Naspi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, assegni e indennità, reddito di cittadinanza e comunque contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità e ristori speciali connesse all’emergenzaCoronavirus.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 19:00 di giovedì 17 dicembre, esclusivamente on line.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri: 0803107332, 0803107301, 0803107243 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00.