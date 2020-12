Furti Auto - Francesco Paolicelli chiede un incontro alla Prefetta per aumentare i controlli

Il consigliere regionale, Francesco Paolicelli, ha chiesto un incontro alla Prefetta Antonia Bellomo per discutere sulla sicurezza e sui controlli sul territorio murgiano, con attenzione particolare ad Altamura e Gravina, partilarmente colpite da furti e atti predatori.



"Ho appena chiesto alla Prefetta di Bari un incontro per discutere della situazione della sicurezza e dei controlli sul territorio della murgia, in particolar modo nel territorio di Altamura e Gravina, dove si assiste ad un aumento incontrollato dei furti e degli atti predatori.

Purtroppo in questo periodo proprio il territorio murgiano sta vivendo un grave momento di difficolta: l'emergenza sanitaria sta aggravando ancora di più la crisi economica e sta determinando una emergenza sociale creando un clima di paura e insicurezza.

In questo momento tutte le istituzioni devono lavorare insieme per la sicurezza del territorio e soprattutto non possiamo permettere che in un momento delicato come questo, in cui i cittadini stanno lottando con il virus, debbano vivere anche la paura di subire un furto in casa o che gli vengano sottratti quegli strumenti di lavoro utili a portare avanti le loro aziende."