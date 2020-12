Da domani, 22 Dicembre, il coprifuoco torna alle 22:00

Ordinanza Sindacale: Nuove disposizioni dal 22 Dicembre al 5 Gennaio



Altamura si allinea al resto d'Italia, il coprifuoco sarà alle 22:00.



Con l’Ordinanza sindacale n. 93 del 21 dicembre 2020 si dispone:

Chiusura per tutti i giorni della settimana di parchi giochi, ville comunali, giardini pubblici e aree verdi.

Divieto di stazionamento nelle strade e piazze sotto elencate, nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti, fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati alle attività commerciali:

Corso Federico II di Svevia, Piazza Duomo, Piazza Repubblica, Piazza Municipio, Piazza San Giovanni, Piazza Resistenza, Piazza Zanardelli, Piazza Aldo Moro, Piazza S. Teresa, Piazza Stazione, Piazza Laudati, Piazza Don Tonino Bello, Piazza Via Mosca-Via Londra, Piazza De Napoli, Via Mura Megalitiche, area esterna Infopoint.

I distributori automatici self-service di somministrazione di alimenti e bevande H24 restano chiusi dalle ore 21.00 alle ore 05.00, ad esclusione dei distributori automatici a servizio di farmacie, parafarmacie, tabaccai e stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti.

È sospesa l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso il mercato settimanale del sabato - settore non alimentare - di via Manzoni e strade limitrofe.

Nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020 e del 5 gennaio 2021(zona Rossa) è sospesa l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso i mercati rionali giornalieri – con specifico riferimento agli operatori del settore non alimentare - ubicati in via Rovereto, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia.

Restano valide le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 71 del 27/10/2020 sullo svolgimento straordinario dell'attività di commercio presso il mercatino rionale di via Rovereto nella giornata del sabato con turnazione quindicinale.

La presente ordinanza supera la precedente n.92 del 15/12/2020

LE RECENTI DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO NELL'ULTIMO DPCM

Zona ROSSA 24, 25, 26,27,31 dicembre e 1,2,3,5,6 gennaio.

CONSENTITI spostamenti per lavoro, salute, necessità

CONSENTITA dalle 5:00 alle 22:00 al visita ad amici o parenti (per un massimo di due persone). Sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti.

CONSENTITE attività motoria nei pressi della propria abitazione ed attività sportiva all’aperto, ma solo in forma individuale.

CHIUSI negozi, centri estetici, bar e ristoranti (consentiti asporto fino alle 22:00 e la consegna a domicilio senza restrizioni)

APERTI supermercati, attività di vendita di beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

Zona ARANCIONE: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

VIETATO spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, fatta eccezione per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

VIETATI spostamenti dalle 22:00 alle 5:00 anche all’interno del proprio comune.

APERTI negozi fino alle 21:00

CHIUSI bar e ristoranti (consentiti asporto fino alle 22:00 e la consegna a domicilio senza restrizioni)