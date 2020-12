Decreto Natale: come comportarsi dal 21 dicembre al 6 gennaio

Con il Decreto Natale sono definite ulteriori misure per contenere il contagio durante le festività natalizie, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Nell'intero periodo, è vietato spostarsi tra regioni diverse, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 è consentito spostarsi presso una sola abitazione al giorno tra le 5 e le 22 per visitare parenti e amici in massimo due persone (oltre figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti).

Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 sono in vigore le regole della zona rossa:

vietato spostarsi , salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità

, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità negozi e centri estetici chiusi

ristoranti e bar chiusi . Tuttavia è consentito l'asporto fino alle 22 e il servizio a domicilio senza restrizioni

. Tuttavia è consentito l'asporto fino alle 22 e il servizio a domicilio senza restrizioni aperti supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri

supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri consentite attività motoria nei pressi della propria abitazione e anche attività sportiva individuale all'aperto.

Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 sono in vigore le regole dell'area arancione:

divieto di spostamento tra comuni diversi

diversi ristoranti e bar chiusi. Tuttavia è consentito l'asporto fino alle 22 e il servizio a domicilio senza restrizioni

Tuttavia è consentito l'asporto fino alle 22 e il servizio a domicilio senza restrizioni apertura dei negozi fino alle 21.

In questi giorni è in ogni caso consentito spostarsi dai piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 km, ma è vietato andare nei capoluoghi di provincia.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le domande frequenti (FAQ) sulle misure messe a disposizione dal Governo.