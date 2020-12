Team Altamura: "Aggressione ai calciatori e dirigenti rinchiusi per quasi un'ora a Gravina"

In mattina, arriva il comunicato ufficiale delle dirigenza biancorossa che denuncia quanto accaduto ieri a Gravina.

"Asd Team Altamura esprime il massimo sconcerto per quanto accaduto ieri in occasione del derby con la FBC Gravina.

Già dall'arrivo al Vicino, i nostri dirigenti sono stati accolti in maniera scortese e maleducata, durante tutta la gara la panchina e la squadra sono state ricoperte da minacce ed insulti.

A fine gara il parapiglia generato da insulti di un tesserato della FBC verso la dirigenza altamurana e sfociato con la squallida e violenta aggressione dei dirigenti gravinesi verso i nostri calciatori e staff. In particolare si è reso protagonista il Direttore Generale della Fbc con una aggressione diretta ad un nostro tesserato.

A gara terminata, i nostri dirigenti sono rimasti rinchiusi nella gabbia del settore ospiti per quasi un'ora, solo alle 17.15 sono stati 'liberati' dalle forze dell'ordine e scortati direttamente all'uscita senza aver avuto la possibilità di entrare negli spogliatoi per capire cosa fosse successo e per salutare la propria squadra. Trattati come dei delinquenti. Neanche un dirigente gravinese si è mai degnato di avvicinarsi o proferire chiarimenti per quanto accaduto.

Una esperienza mai vissuta e di certo non consona ad un campionato importante come il nostro.

Mai avremmo pensato di poter vivere una esperienza simile e tra l'altro generata da chi ha sempre professato l'intento di instaurare un rapporto di amicizia tra le due città legate da affetti, vicinanza e lavoro.

Da sempre abbiamo sostenuto che erano frasi e comunicazioni piene di ipocrisia e falsità, ieri ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione in maniera più subdola e violenta.

Asd Team Altamura si riserva di formulare un esposto a chi di dovere per quanto accaduto."