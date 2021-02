Rinnovare l'assicurazione auto online è ora veloce e sicuro

È ARRIVATO IL MOMENTO DI RINNOVARE LA TUA POLIZZA?

Se è arrivato il momento di rinnovare la tua polizza auto puoi comodamente affidarti alle proposte online per cercare il preventivo assicurazione auto che fa per te. Bastano poche e semplici mosse per confrontare più preventivi e scegliere quello che si adatta meglio alle tue esigenze. Nessuna perdita di tempo, anzi tutto il tempo a disposizione per ottimizzare la tua scelta, per personalizzare la tua nuova assicurazione auto.

DI CHE COSA HAI BISOGNO PER RINNOVARE L’ASSICURAZIONE?

Intanto siediti comodamente sul tuo divano o alla tua scrivania e ricorda che il tempo risparmiato è tempo guadagnato, quindi per iniziare ti servirà solo un computer, un tablet o semplicemente potrai accedere con il tuo smartphone. Una buona connessione internet, rilassati e segui le istruzioni: basta un click. Con poche mosse potrai confrontare nel giro di pochissimo tempo le migliori proposte senza dover rinunciare all’affidabilità delle offerte.

LE OFFERTE ONLINE NON SONO MAI STATE COSI’ AFFIDABILI

È vero, le offerte online non sono mai state così chiare e affidabili. Dall’inizio di gennaio 2021 infatti in materia RC Auto le regole sono tutte nuove e soprattutto chiare. Il Ministero dello Sviluppo Economico infatti ha approvato un Decreto per il quale tutte le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo della trasparenza nei preventivi offerti ai propri clienti. Esiste un prospetto uguale per tutti da sottoscrivere in cui l’utente può sapere con certezza cosa firma, cosa copre il contratto base e cosa invece resta fuori dall’accordo.

ADESSO PER RINNOVARE TI BASTA UN CLICK

Per rinnovare la tua assicurazione bastano poche e semplici mosse. Rinnovare online è facile e lo puoi fare in ogni momento della giornata. Ti basta avere a disposizione una connessione internet.

Ecco come fare:



• Ti serve un computer o uno smartphone;

• Una buona connessione internet;

• Accedi alla tua Area Riservata oppure registrati (codice fiscale, User ID e Password);

• Tieni con te i dati di accesso ((User ID e Password);

• Nella tua Area Riservata (sezione Polizze) già 30 giorni prima della scadenza troverai la proposta di rinnovo;

• Controlla i tuoi dati;

• Fai le modifiche opportune;

• Procedi con il rinnovo.



Visto? Per rinnovare la tua polizza auto bastano pochi minuti e con un semplice click hai a disposizione tutta la copertura che vuoi.