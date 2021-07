Latticini e ricotta Montrone: la freschezza non va mai in vacanza

Nel pieno dell’estate cambiano le nostre abitudini, anche a tavola. Stiamo di più all’aria aperta, al mare o in campagna e prediligiamo cibi più leggeri, freschi, gustosi e soprattutto pronti da mangiare. Nella hit parade del consumo dei cibi da “re” immancabile il podio per i latticini. Quali? Dovreste saperlo già. Montrone, tutta la vita!

In purezza, a Caprese, come contorno o antipasto sfizioso, come piatto unico, per esaltare piatti di pasta fredda, in abbinamento a verdure grigliate o ad una selezione di salumi; i latticini di Montrone sono buoni, freschi e genuini. Anzi, sono freschi al quadrato, perché, accanto alla bontà e versatilità, sono confezionati con eccellenti materie prime di qualità. Il tutto da unire al metodo di lavorazione che permette di passare con pieni voti il test “freschezza”: per veri intenditori!

E come non menzionare la ricotta? Ottima nelle preparazioni salate e superlativa in quelle dolci. Garantisce un ottimo apporto proteico e una quantità contenuta di grassi.

La produzione della ricotta ha origini molto antiche. Gli storici ne attribuiscono l’origine egiziane e romane. La sua produzione è attestata anche nel poema epico de l’Odissea: si narra che venisse prodotta nella grotta di Polifemo e che il gigante da un occhio solo la stesse lavorando proprio nel momento dell’incontro con Ulisse. A distanza di tempo possiamo dire con certezza che ci aveva visto lungo! Tracce della sua esistenza ne troviamo anche nel Medioevo: a San Francesco d’Assisi, infatti, è attribuito l’insegnamento della sua tecnica produttiva ai pastori romani. Una “squisita leggenda” che si tramanda e si migliora nella storia.

Oggi, come negli anni ’50, nella città federiciana il Caseificio Montrone produce ricotta eccellente che fornisce circa 240 kcal per 100 grammi. Con un buon contenuto di proteine di rapido assorbimento è un alimento di grande valore biologico e nutrizionale. Tra i punti di forza della ricotta prodotta dal caseificio Montrone troviamo la sua consistenza morbida e vellutata, la sua freschezza che resiste al torrido caldo estivo e soprattutto la sua camaleontica capacità di star bene ovunque: può essere un ottimo secondo piatto, un delizioso dessert o anche un semplice ma efficace spuntino che soddisfa stomaco e palato.

La ricotta è solo uno dei tanti punti di forza dei latticini Montrone che, come ogni estate, tornano a farci compagnia per salvarci dall’afa meridionale. Anche se, diciamoci la verità, non sono mai spariti dalle nostre tavole, anche con il freddo più gelido.

Buoni, proteici, irresistibili: ancora oggi, più di ieri, non immagineremmo un nostro pranzo senza una buona ricotta o un buon latticinio Montrone. La qualità non va mai in vacanza!