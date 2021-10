Spazio Enel Partner da lunedì anche in via Donizetti 1 (angolo via Gravina)

Bravo, bene, bis. Da lunedì ad Altamura gli Spazi Enel Partner diventano due. Dopo quello di viale Martiri del 1799, che tanti successi ha riscosso in questi primi anni di vita, è pronto ad aprire le porte un nuovo Spazio Enel Partner in via Donizetti 1 (all’angolo con via Gravina). L’obiettivo, in una città grande e popolosa come Altamura, è quello di garantire ai cittadini un ulteriore luogo di incontro e confronto. Un’opportunità in più per andare incontro alle esigenze dei clienti e soprattutto rispondere presente alle loro istanze.



Nello Spazio Enel Partner sarà possibile chiedere consulenza su tutta una serie di servizi. Allacci, volture, subentri, fino ad attivazioni e informazioni sulle forniture di luce e gas, arrivando persino alla proposta di offerte e soluzioni legate al mondo dell’energia proposte da Enel X e alla fornitura di servizi internet, grazie alla partnership con Melita.



Questo ulteriore Spazio Enel Partner rientra nel circuito di store a marchio Enel gestiti dalla società Iti Service in tutta la Puglia e Basilicata: oltre ad Altamura, anche a Molfetta, Andria, Giovinazzo, Bitonto, Potenza, San Severo e San Giovanni Rotondo. E presto… ci saranno anche altre novità.



“Con questo Spazio Enel Partner – affermano Davide e Michele Russo, Ceo e Cfo di iti Service – puntiamo a offrire una chance in più ai cittadini. Per noi il servizio di prossimità, coniugato a tutte le attività di back office e contact center che proponiamo, è fondamentale per garantire realmente un supporto ai cittadini altamurani. Nella nostra filosofia si tratta di un principio ineludibile, l’intreccio e l’approccio con il territorio è uno degli aspetti a cui teniamo maggiormente”.



Lo Spazio Enel Partner di via Donizetti sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, e dalle 16.30 alle 19.30. Il sabato invece le operatrici saranno a disposizione dalle 8.30 alle 12.30. Per info, chiamare al numero 0809997072.