Rinnovo graduatorie GPS: con quale punteggio ti inserirai?

Le graduatorie GPS hanno da poco riaperto. In questo momento, tutti i neolaureati e gli aspiranti docenti si stanno affannando nel tentativo di inserirsi al più presto. Ma in questo via vai, sono ancora molti i docenti che nutrono dubbi su quale sia il loro effettivo punteggio.

Sei sicuro di sapere qual è il punteggio?

Sbagliare è umano. Lo sappiamo e, quando si tratta di calcoli, non solo è umano ma è anche molto comune.

Purtroppo è già successo nel passato, quando le graduatorie sono state aperte per la prima volta: molti docenti si sono inseriti convinti di avere un determinato punteggio. Convinti anche di aver inserito i titoli giusti, senza aver commesso alcun errore.

Il risultato fu che molti furono depennati dalle graduatorie GPS.

Ma perché accadde questo?

Prima di tutto perché molti docenti non avevano ben compreso quale fosse il loro punteggio di base: alcuni pensavano di essersi inseriti con un determinato punteggio, per poi scoprire che non era affatto così. Altri, poi, sono stati ancora più incauti: hanno inserito dei titoli credendo che valessero determinati punti e invece si sono sbagliati. Il fatto è che può capitare. Ma non deve.

Perché se sei un aspirante docente che vuole inserirsi in GPS devi assolutamente sapere con quale punteggio ti inserirai in graduatoria. E se non lo sai, è bene che tu corra subito ai ripari. Puoi farlo grazie ad aggiornamentograduatorie.it. Si tratta di un tool gratuito, ideato da Docenti.it, che ti consente di calcolare il tuo punteggio per l'aggiornamento o l'inserimento nelle graduatorie GPS e di istituto.

Calcola qui il tuo punteggio in graduatoria

Come puoi ben vedere, non sei solo, o meglio: non devi fare tutto da solo. Hai al tuo fianco dei professionisti, esperti del settore, che con un semplice tool sono in grado di aiutarti in questo momento di fretta e di forte tensione.

Docenti.it si occupa da oltre sei anni di aiutare neolaureati e aspiranti docenti ad entrare nel mondo scuola.

Grazie alla pluriennale esperienza nel settore istruzione e formazione, Docenti.it e il suo team sono in grado di aiutare i giovani aspiranti docenti che attualmente vogliono inserirsi in graduatoria senza commettere errori.

Non sai qual è il tuo punteggio attuale in graduatoria?

Oppure vorresti essere certo del tuo punteggio, per inserirti senza commettere errori?

