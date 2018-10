Gadget personalizzati, la frontiera per la fidelizzazione e la popolarità del brand

Contenuti Suggeriti

E’ ancora tempo di gadget aziendali? Le statistiche dicono che il 72% dei consumatori tende a rivolgersi per la seconda volta ad un brand che gli abbia regalato un oggetto promozionale. I gadget infatti rappresentano un grande elemento di rilievo in termini di conversioni del proprio target di riferimento. Non solo, favoriscono notevolmente la fidelizzazione dei clienti, creando con loro un legame nel tempo. Ecco perché oggi non solo le grandi imprese multinazionali ne fanno un uso costante ma anche le piccole e medie imprese hanno deciso di investire e sfidare i grandi colossi, con risultati in molti casi davvero eccellenti.

Come scegliere i gadget da personalizzare e dove acquistarli

I gadget low cost sono quelli che vanno da sempre per la maggiore e indiscutibilmente hanno la loro utilità, tra questi spiccano le penne, i calendari, i block notes.

I gadget personalizzati rappresentano la frontiera principale di tutto il mercato Business to Business, allo stesso modo con cui si vuole conquistare un cliente finale, le aziende produttrici di beni e servizi desiderano sempre più conquistare i cuori delle aziende in grado di rivendere o usufruire in maniera massiccia e continuativa dei loro prodotti e servizi. In questi casi si possono preferire oggetti di qualità superiore, come ad esempio le pennette USB o degli accessori per vino personalizzati con il proprio logo.

Un elemento infatti, che fa la differenza è la coerenza del gadget con il settore di riferimento dell’azienda produttrice: una società hi tech ad esempio potrebbe puntare oltre che sulle chiavette USB anche sulle matite, i portachiavi, gli scalda-tazze USB e persino gli ombrelli.

Oggi poi, grazie alla presenza di numerosi store online specializzati nella personalizzazione di gadget, scegliere quello che fa esattamente al caso nostro, diventa facile e immediato, effettuando ordini in piccoli e veloci passi, scegliendo fra migliaia di articoli, colori e modelli.

Tra questi spicca E-Pen, uno store ricco di articoli per il merchandising e la promozione, in grado di garantire un alto livello di popolarità e un servizio utile alla scelta del gadget migliore e alla personalizzazione a distanza.

I gadget aumentano la popolarità del brand, la visibilità del marchio e con il logo aziendale stampato in evidenza sopra questi oggetti, sono ottimi strumenti per fare brand awareness.

Gadget personalizzati anche per i dipendenti

Diverse aziende distribuiscono anche ai propri dipendenti articoli promozionali personalizzati, si tratta a tutti gli effetti di un ottimo modo per promuovere lo spirito di squadra e farli sentire parte di una famiglia.

Un’alternativa può essere quello di usare gadget personalizzati di valore anche per premiarli. Gratificare e riconoscere il merito di chi non si ferma meramente allo svolgimento del proprio lavoro induce loro a fare sempre meglio. Per queste occasioni esiste una vasta gamma di articoli promozionali considerati di alta-gamma, belli da vedere e da esporre nelle proprie case come oggetti di design e fortemente votati alla tecnologia.

Il meccanismo è quello che sta alla base dell’economia del dono e per cui il donatore e il destinatario entrano in una relazione fatta di riconoscenza, obbligazione, aspettative ed è esattamente quello che succede tra azienda e cliente e tra azienda e dipendente.