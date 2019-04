Euromotor apre le porte della concessionaria a Peugeot

Contenuti Suggeriti

Euromotor si espande e, dopo uno storico legame al brand Kia, da aprile 2019 apre le concessionarie di Bari (Modugno) e di Barletta anche al marchio francese, diventando di fatto un nuovo punto di riferimento per chi cerca un’auto Peugeot in Puglia; nelle sedi citate (e a breve anche online sul sito www.euromotor.it) sarà possibile prendere visione dell’intera gamma delle vetture Peugeot, scoprendone novità, gli allestimenti e gli equipaggiamenti di ogni auto.



«Da questo mese apriamo le porte anche al marchio Peugeot, arricchendo la nostra proposta commerciale e incrementando l’offerta della gamma di prodotti sempre più premium». Così esordisce il brand manager di Euromotor, Claudio Santorsola, che insieme al padre Saverio (amministratore) e al fratello Christian (manager del reparto usato) porta avanti l’attività di famiglia con lungimiranza e determinazione, puntando alla massima qualità e professionalità da sempre valori iconici della famiglia Santorsola. «La scelta di aprirsi a un nuovo brand, tra i più grandi del mercato automobilistico internazionale, è legata alla voglia di offrire ai clienti nuovi prodotti e portando in Peugeot tutta l’esperienza trentennale maturata. Sia Kia che Peugeot, infatti, hanno visioni imprenditoriali e di gruppo molto ambiziose, che ben si sposano con la nostra vision aziendale. Per questo siamo convinti che nella nostra azienda i due brand lavoreranno in sinergia per garantire un servizio e un prodotto di altissima qualità e all’avanguardia. La convivenza dei due marchi, infatti, permetterà quindi di offrire una completa segmentazione di car line soprattutto grazie all’introduzione di veicoli commerciali».

Queste sono le premesse di Euromotor, sempre pronta ad assistere i propri clienti con i massimi livelli di competenza e professionalità che si tramandano di generazione in generazione. Già punto trentennale di riferimento per gli automobilisti pugliesi in cerca di auto nuove a marchio Kia, auto usate di diversi brand e noleggio auto per privati e aziende, da oggi, si aggiunge la vendita di auto della casa francese.

«Il nostro know-how e l’ambizione di raggiungere l’eccellenza in ogni reparto rimarrà il nostro focus con lo scopo di ottenere anche con il marchio i Peugeot le stesse performance raggiunte in questi anni con Kia».

La velocità e il dinamismo dell’azienda Euromotor che supera le aspettative del mercato segna quindi un passo importante nel settore automobilistico italiano grazie all’acquisizione di un brand con la quota di mercato tra le più alte d’Italia.

Euromotor è pronta a “Tracciare nuovi percorsi”. Lo showroom di Bari di Euromotor è dunque pronto ad accogliere “Un Nuovo Leone in Città”: questo il Pay-Off finale della campagna di lancio “Stiamo Tracciando Nuovi Percorsi” il cui concept è stato ideato in collaborazione con l’azienda Socialware: l’utente scopre segno dopo segno, come fosse abbozzato a mano, lo sketch di un’automobile che si compone gradualmente in quattro step, partendo da un semplice tratto sino a disegnare del tutto la Peugeot E-Legend. Da "Stiamo Tracciando Nuovi Percorsi", messaggio iniziale che correda lo sketch, si passa quindi nel finale a "Un Nuovo Leone in Città" con il logo Peugeot associato a quello Euromotor.

Euromotor è pronta dunque ad un passo importante e rafforza la propria presenza nella sede di Bari per essere più vicina ad una clientela sempre più ramificata sul territorio con l'esperienza di chi è presente da trent'anni nel settore automotive. Sin da ora è possibile recarsi nelle sedi di Modugno e Barletta per visionare l’ampia gamma di auto a marchio Peugeot. Per informazioni è possibile anche visitare www.euromotor.it.