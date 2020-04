Fiore di Puglia dona monitor multiparametrici all’ospedale Bonomo di Andria

Questa volta a contribuire in questo difficile momento di emergenza nazionale è stata Fiore di Puglia, azienda leader in Italia per la vendita di taralli che da 25 anni risiede su suolo coratino.

Sabato scorso l’amministratore di Fiore di Puglia spa, Tommaso Fiore, ha consegnato personalmente il primo dei monitor multiparametrici, acquistati per l’ospedale andriese. Tommaso Fiore lo spiega cosi: «Io e la mia famiglia abbiamo sentito il dovere di donare e fare la nostra parte in questo momento di difficoltà».

«Già nei giorni scorsi - continua Fiore - a più riprese abbiamo risposto alla chiamata delle associazioni di volontariato del territorio, donando i nostri prodotti. Questa volta, coordinandoci con l’associazione andriese “Ideazione” abbiamo ascoltato le richieste della sanità pugliese, decidendo di contribuire fattivamente senza se e senza ma. I medici stanno facendo un lavoro straordinario ed è giusto che anche noi imprenditori ci mettiamo a servizio della comunità».

La consegna di tutti gli altri dispositivi è prevista per fine mese.