La diffusione del nuovo ceppo di Coronavirus denominato COVID-19 –riconosciuta come pandemica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – pone il focus sulla tutela della salute non più solo come un bene primario ma come un diritto imprescindibile.

Il rischio di contagio da Coronavirus rimane al centro dell’emergenza che i servizi sanitari in primis, e tutta la popolazione, si ritrovano a fronteggiare.

La Item Oxygen, azienda di Altamura (BA), ha mostrato il proprio contributo con l’elaborazione di una soluzione completa di sanitizzazione per gli esercizi commerciali, volta ad essere incisiva non già nella fase di gestione del contagio ma soprattutto nella prevenzione dello stesso e conseguente riduzione del rischio. Si tratta de “Item Sanity System Retail” un sistema in grado di sanitizzare ambienti frequentati da un elevato numero di persone, nel rispetto del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il decreto-legge “Cura Italia” ha espressamente raccomandato e incentivato la sanitizzazione degli ambienti di lavoro riconoscendo un credito d’imposta, per il periodo d'imposta 2020, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di massimo 50 milioni di euro per l’intero anno.

Fiore all’occhiello della proposta dell’azienda altamurana è il tunnel termoscanner e luce UVC di disinfezione integrato.

Questa proposta si rivela essere la soluzione migliore perché in grado di monitorare e intervenire già in accesso sulle criticità per la sicurezza, consentendo, così, la riattivazione in totale sicurezza degli esercizi commerciali e delle aree mercatali.

Il tunnel termoscanner riesce, infatti, ad integrare in un unico dispositivo: un sanitizzatore mani touchless, un termoscanner con display e rilevamento della temperatura a distanza, un nebulizzatore per disinfezione completa e all’occorrenza, un contapersone o un tornello, capaci di gestire e sanificare le persone in entrata e gli accessori utili alla spesa ( come ad esempio i carrelli).

Ma l’offerta Item Oxygen non si limita solo a questo.

Tra le varie proposte vi sono anche:

ISS Web – Control System

Un innovativo sistema di controllo, gestione e registrazione d'uso dei dispositivi decontaminanti al fine di consentire un monitoraggio in tempo reale degli ambienti sanificati

Un dispositivo che utilizza le radiazioni ultraviolette prodotte da una lampada allo xeno per la disinfezione e sterilizzazione degli spazi.



Un Robot che utilizza contemporaneamente radiazioni ultraviolette e soluzione sterilizzante - per esempio, il perossido di idrogeno (consigliato nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità n.19/2020 - per la disinfezione e sterilizzazione degli spazi).

Dispositivi che usano spray ultrasonici compatibili con varie soluzioni sterilizzanti per la disinfezione e sterilizzazione degli spazi.



«Vogliamo ripartire insieme alle aziende e farlo in sicurezza» -ad affermarlo è Giuseppe Fiorino, Direttore Commerciale di Item Oxygen.

«Salute e sicurezza, ormai, rappresentano un unicum imprescindibile ed è ciò che c’ha mosso nell’elaborare un’offerta integrata di applicativi in grado di rispondere alle esigenze delle realtà commerciali. Mettiamo a disposizione di tutte le attività – continua Giuseppe Fiorino - tutto il nostro know-how e la nostra infrastruttura al servizio delle imprese».

Per maggiori informazioni sulle soluzioni Item Oxygen è possibile contattare il referente commerciale al num. +39 380 6343203 oppure cliccando qui.