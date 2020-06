Offerte, allacci, subentri, volture, informazioni e anche pagamenti delle bollette di forniture elettriche. È possibile trovare questi servizi, e molti altri ancora, nel nuovo Spazio Enel Partner aperto oggi ad Altamura in viale Martiri del 1799, 117. Qui sarà possibile risolvere ogni dubbio, porre domande, chiedere consigli, sfruttare nuove occasioni.



Il nuovo Spazio Enel Altamura sarà aperto ogni giorno dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 (a eccezione del sabato, quando aprirà i battenti solo di mattina dalle 8.30 alle 12.30). L’apertura del Sep, peraltro, rappresenta l’ennesimo momento di crescita di una famiglia larga e unita, ovvero la famiglia Iti Service. Sono nove oggi gli Spazi Enel Partner che fanno parte del gruppo: Molfetta, Bitonto, Andria, Giovinazzo, Potenza, San Giovanni Rotondo, San Severo e appunto Altamura.



“Per noi rappresenta un momento di grande importanza – affermano Davide e Michele Russo, rispettivamente Ceo e Cfo di Iti Service – un tassello in più in un puzzle che diventa sempre più grande e ambizioso. Vogliamo continuare così, all’insegna della professionalità e di una proposta sempre più orientata alle esigenze dei clienti. Lo Spazio Enel Partner di Altamura sarà l’espressione concreta della nostra sfida: essere accanto alle persone, condividere con loro un percorso all’insegna della soddisfazione e fornire a ognuna tutte le risposte di cui hanno bisogno”.



Tutto questo in una città, Altamura, da sempre punto di riferimento per il territorio pugliese. Un’evidenza che rende ancora più speciale la mission dello Spazio Enel. Anche per questo l’entusiasmo è grande, la voglia di rimboccarsi le maniche enorme.



Operatori e operatrici del Sep sono già a completa disposizione dei clienti. Tante le sorprese e le iniziative, numerose le offerte e le idee per semplificare la vita di tutti. E, nel corso del tempo, non mancheranno eventi e simpatici momenti di condivisione. Perché in fin dei conti lo Spazio Enel Partner vuol essere proprio questo: ambiente di vita vissuta, di confronto e sorrisi. Oltre che ovviamente di risposta e proposta. “Vi aspettiamo – raccontano i responsabili del Sep – per offrirvi spunti e soluzioni. Per ogni vostra necessità”.