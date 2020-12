REGALI DI NATALE? SCEGLI WAVE WASHING

Unico, pratico, economico e rispettoso dell’ambiente, Wave – Il Detersivo in fogli è la rivoluzione del bucato.

Wave è la scelta giusta per la salute della vostra famiglia e per il rispetto dell’ambiente. Infatti è l’unico detersivo ecologico e biodegradabile che rispetta i tessuti e protegge la salute della pelle perché non contiene fosfati, 1,4 dioxano, parabeni, aromi sintetici, candeggina e sbiancanti ottici.

È ipoallergenico e nichel tested, per questo è particolarmente consigliato per lavare i vestiti dei bambini. Wave riduce gli ingombri sostituendo il fustino: 16 lavaggi in solo 50 grammi. Wave ha un minore impatto anche sull’ambiente, utilizzando una confezione completamente riciclabile.

Con la nuovissima Wave Christmas Box, regalatevi la possibilità di cambiare le vostre abitudini, rispettando il pianeta e assicurando alla vostra famiglia un bucato pulito e igienizzato.

Dentro la Wave Christmas Box oltre alle scatole del prodotto nella versione Classic, profumata, troverete una pochette in regalo e in anteprima, i nuovi profumatori per bucato alle fragranze: “Oceano Blu” e “Il Mare di Marsiglia”.

Scegliendo Wave contribuisci al benessere del pianeta, lasciando un mondo migliore alle generazioni future.