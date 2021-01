Un altro incidente, per le medesime cause, si è verificato in mattinata in prossimità dello stabilimento Natuzzi di Santeramo in via Iazzitiello.

Due incidenti stradali sulla provinciale Santeramo - Altamura per ghiaccio sul manto stradale invia stampa Fortunatamente nessun automobilista ha riportato seri danni. Cronaca di La Redazione Il ghiaccio su strada compromette la circolazione stradale anche sulle provinciali. In mattinata, infatti, la presenza di ghiaccio (causato dall'abbassamento delle temperature nella notte scorsa) ha causato ben due incidenti stradali sulla provinciale che collega Santeramo ad Altamura. Fortunatamente nessun automobilista ha riportato seri danni. Un altro incidente, per le medesime cause, si è verificato in mattinata in prossimità dello stabilimento Natuzzi di Santeramo in via Iazzitiello.