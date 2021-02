Coronavirus: 926 casi su quasi 10.000 tamponi. 31 i decessi

Oggi, venerdì 5 febbraio, in Puglia sono stati registrati 9.887 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 9830 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 926 casi positivi: 296 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 88 nella provincia BAT, 170 in provincia di Foggia, 108 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 3 provincia di residenza non nota. 3 casi di residenza fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 31 decessi: 6 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.366.157 test. 73.859 sono i pazienti guariti. 51.075 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 128.325 , così suddivisi: 48.777 nella Provincia di Bari;14.107 nella Provincia di Bat; 9.304 nella Provincia di Brindisi;26.817 nella Provincia di Foggia;10.875 nella Provincia di Lecce; 17.753 nella Provincia di Taranto;570 attribuiti a residenti fuori regione; 122 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile qui.