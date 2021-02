Sale Rt Puglia, ma è confermata "zona gialla". Vaccino over 80: «50mila prenotazioni»

Torna a crescere l'indice Rt in Puglia e a superare, seppure di poco, il valore limite di 1: significa che la corsa del Covid sta riprendendo e che la velocità di contagio sta aumentando.

Secondo il rapporto dell'Istituto superiore della Sanità, infatti, l'Rt pugliese è pari a 1.05, situazione compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente.

I dati si riferiscono alla settimana 1-7 febbraio, la Puglia, però, complessivamente, è stata inserita nella fascia di rischio "basso", quindi dovrebbe restare per un'altra settimana almeno in zona gialla.

Intanto sono 50.700 le prenotazioni per i vaccini Covid-19 per gli ultraottantenni registrate fino a ieri alle ore 18.00 su Puglia Salute e i sistemi attivi per registrarsi.

Ad affermarlo è la Regione in una nota, aggiornando la situazione di ieri mattina che aveva visto ulteriori intoppi per i cittadini che intendevano prenotarsi.

«Stiamo procedendo speditamente – commenta l’assessore pugliese alla Sanità Pier Luigi Lopalco – e abbiamo raggiunto circa un quarto della popolazione- target in un giorno e mezzo di apertura delle agende. Confidiamo che nei prossimi giorni sarà raggiunto il target delle prenotazioni, una volta rodato completamente il sistema. La raccomandazione è sempre quella di non accalcarsi in farmacia o di affollare i cup: i vaccini saranno disponibili per tutti».