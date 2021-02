Covid, oggi in Puglia 732 nuovi casi positivi (su 7.274 test) e 17 decessi

Oggi, domenica 14 febbraio 2021, in Puglia sono stati registrati 7.274 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 732 casi positivi: 311 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 116 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 17 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.435.404 test. 89.903 sono i pazienti guariti. 41.654 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 135.156, così suddivisi: 51.301 nella Provincia di Bari; 14.661 nella Provincia di Bat; 9.908 nella Provincia di Brindisi; 27.905 nella Provincia di Foggia; 11.426 nella Provincia di Lecce; 19.248 nella Provincia di Taranto; 564 attribuiti a residenti fuori regione; 143 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia è disponibile qui.