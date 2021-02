Ci lascia Franceschino Terranova - La lettera di saluto dei nipoti

Questa mattina ci ha lasciati Francesco Terranova, per tutti Franceschino, autore di commedie in vernacolo, attore, regista e presidente del Teatro per il sociale. Numerose le sue commedie il cui ricavato veniva devoluto in beneficienza.

I nipoti vogliono salutarlo con una lettera:

"Ciao nonno

Mi chiedono di scrivere di te e a fatica, chiudendo gli occhi, ripercorro la tua vita, quella che mi raccontavi, con minuzia di particolari degna di un narratore d’altri tempi.

Primo di 14 fratelli, fortunato di aver studiato fino alla 5 elementare, un’orgoglio per quei tempi.

Sarto per dovere, artista per passione.

Si proprio così

Avevi l’arte che ti bruciava nelle vene in ogni sua forma.

Suonavi la fisarmonica e mi affascinava un sacco quello strumento bizzarro per gli occhi di bambina

Suonavi una vecchia pianola nel salone di casa, ogni pomeriggio dopo pranzo, mentre il caffè borbottava sulla cucina,

Da Ennio Morricone, ai classici della musica, tu lì strimpellavi senza spartito ad occhi chiusi.

Amavi il teatro in ogni sua forma.

Ricordo la tua collezione dei film di Totò, la tua grande ispirazione, che custodivi gelosamente ben catalogata e che ora diventa per noi eredità inestimabile.

Da Molière a De Filippo, per finire poi con le tue opere che hanno letteralmente stravolto il panorama artistico altamurano.

Quelle che donavi a tutti, perché non te ne fregava niente dei diritti o del nome, a te bastava veder vivere il teatro nei giovani che ti seguivano come un mentore.

Franceschino Terranova, il maestro.

Inciso nelle locandine per le strade, sulle bocche del tuo pubblico, i teatri della città applaudivano all’unisono nel tuo nome.

“Uno nessuno centomila”, questo eri tu, per citare il tuo amato Pirandello.

Esci di scena con grande stile, così come era tuo solito fare.

Quello che è stato non esiste, conta solo quello che è adesso.

Un applauso immenso come un abbraccio che la comunità intera ti dedica.

Starai sorridendo da lassù, avrai già incontrato i tuoi maestri e chissà quanto starete chiacchierando, un po’ compiaciuto, un po’ incredulo così come ogni fine di spettacolo.

Ecco nonno, la tua vita riecheggerà per sempre in questa città, perché un’artista così, stanne certo, non muore mai."