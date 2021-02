Ospedale Perinei - Furti d'auto, spaccio e cani randagi, i provvedimenti del Comune

Il comunicato del Comune di Altamura riguardo alla situazione del parcheggio dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei".

A seguito di alcune sollecitazioni pervenute da parte di dipendenti dell’ospedale della Murgia “F. Perinei” e delle rappresentanze sindacali, nella mattinata di giovedì 25 febbraio, presso la struttura, si è tenuto un incontro tra la Sindaca di Altamura Rosa Melodia, la Direzione sanitaria e Amministrativa e il Comandante della Polizia locale, per fare fronte comune sulla risoluzione dei problemi nell’ambito della sicurezza.

Negli ultimi giorni, nel parcheggio, si sono verificati furti di auto ai danni di medici e operatori sanitari, in servizio durante la notte ed episodi di scambio di sostanze stupefacenti tra fornitori e spacciatori, così come emerso in un’operazione antidroga della Polizia di Stato.

Durante l’incontro sono state definite le azioni da intraprendere. L’illuminazione dell'area esterna è stata già ripristinata dalla Asl Bari. In questi giorni sarà verificata la necessità di ulteriori interventi tra cui la congruità della videosorveglianza da parte dell’Area Gestione Tecnica.

Il servizio di vigilanza armata a carico della ASL già presente nella struttura come un servizio h24 sarà garantito anche mediante l'utilizzo di un'auto che effettuerà ispezioni nell'area del parcheggio, sia nelle ore notturne che nelle ore diurne. Il servizio è già attivo a titolo sperimentale.

Per quanto riguarda la convenzione del 12 gennaio 2016 stipulata tra la ASL e il Comune di Altamura, per lo svolgimento dei servizi inerenti al controllo del traffico nell'area di pertinenza dell'ospedale che risultava di fatto sospesa nelle more del ripristino della segnaletica da parte dell’AGT della ASL Bari, si è stabilito che il Comune garantirà un passaggio delle pattuglie della Polizia locale, in modo alternato, dalle 8:00 sino alle 22:00.

In merito alla presenza di cani randagi, il Comune di Altamura ed il servizio veterinario della ASL provvederanno all’accalappiamento.

Inoltre, in maniera congiunta sarà sollecitata la Città Metropolitana di Bari alla realizzazione della cosiddetta bretella di collegamento tra la S.S. 96 e la cosiddetta “Tarantina” S.P. 27 che consentirebbe l'apertura dell'ingresso principale unico, progettato appositamente per monitorare ciascun veicolo che accede alla struttura ospedaliera.

A margine dell’incontro la Sindaca Rosa Melodia ha dichiarato: «Continua l’impegno del Comune di Altamura per il P.O. “Perinei”. Faremo tutto il possibile, per quanto di nostra competenza, per garantire la giusta tranquillità, non solo a chi a lavora, ma a tutti coloro che accedono al nosocomio murgiano».