Ci lascia Rongiu Sorker, il centro intercultarale "Caravan" da vita ad una raccolta fondi per il rimpatrio del feretro in Bangladesh.

Il comunicato

Questa notte purtroppo ci ha lasciati Rongiu Sorker, cittadino bengalese che da tempo viveva ad Altamura.

La nostra comunità lo conosceva bene: moltissimi lo hanno incrociato, in tante serate, a distribuire rose nei locali della città, in cambio di una libera offerta. Una presenza discreta e gentile a cui era molto legata anche la nutrita comunità bengalese presente in città e nelle campagne.

Lascia, in Bangladesh, la moglie e una figlia, cui Rongiu è riuscito ad assicurare, negli anni della sua presenza in Italia, le risorse necessarie per condurre una vita dignitosa, e che adesso vorrebbero poter salutare per l'ultima volta il loro congiunto e dare sepoltura alla sua salma nel luogo di origine. Non dispongono, però, delle risorse economiche necessarie per il rimpatrio del feretro.

Per questo ci piacerebbe che la nostra comunità potesse contribuire, ciascuno per quel che vuole e può, a far fronte alle spese per il suo ultimo viaggio verso casa. Un gesto di vicinanza, un'ultima rosa per Rongiu.

Per le donazioni è possibile effettuare un bonifico sul conto corrente intestato all'Associazione Fornello, con IBAN: IT84E0538541330000008721859, con la causale "Una rosa per Rongiu" oppure recarsi presso lo sportello del Centro interculturale "Caravan", in Via Giandomenico Falconi, 39 (alle spalle della cattedrale di Altamura), nei seguenti orari:

lunedì, mercoledì, venerdì, h. 10-13

martedì e giovedì, h. 16 - 19.