Incidente in via Gravina - Grave un motociclista

L'incidente avvenuto alle 16:30 del pomeriggio.

Coinvolte una moto e una BMW.

In gravi condizioni il ragazzo 17enne a bordo della moto che percorreva via Gravina, l'automobile proveniva da via Briga.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri ed i soccorsi.

Seguono aggiornamenti.

Aggiornamento 17:21 il ragazzo è stato trasportato all'Ospedale della Murgia "F. Perinei"