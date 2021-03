Covid Altamura - Casi ancora in aumento. Melodia: “Nuove misure restrittive”

I dati aggiornati comunicati ieri, in tarda serata dalla Sindaca.

"Ricevo dagli Uffici Asl i dati dei casi di Covid-19 ad Altamura (relativi all’8 marzo)

20 nuovi positivi

7 guariti

584 casi all'attivo"

Rosa Melodia sottolinea inoltre, che a seguito dell'aumento dei casi, nella giornata di oggi potrebbero arrivare misure restrittive.

"Oggi è stato un susseguirsi di riunioni a causa dell'incremento di casi in tutta l'area metropolitana.

Anche nella nostra Città aumenta la diffusione del virus. È evidente dagli ultimi dati.

È trascorso un anno dal primo lockdown e siamo ancora in questa situazione. È davvero difficile affrontare tutto questo!

Domani emetterò ancora una ordinanza che prevede nuovamente misure restrittive.

Non possiamo fare altro che essere prudenti e contenere il più possibile i contagi.

Avrei voluto fare un video per spiegare, ma l'ora è tarda. Ci vediamo domani.

Proteggiamo noi e gli altri."