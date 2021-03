Sanità, la Regione blocca i ricoveri. Posti letto esauriti

Sanità pugliese ormai al collasso per l’aumento dei casi di pazienti Covid.

Complice la variante inglese è stato infatti nuovamente superato il tetto di sicurezza, fissato dal Ministero, relativo al numero di ricoveri. Attualmente le terapie intensive sono piene al 34% mentre i reparti di medicina sono a quota 42%.

Bari e provincia continuano ad essere nel pieno della crisi, con ospedali pieni e la necessità, ormai da più di una settimana, di disporre ricoveri anche in altre province.

La Regione Puglia, per la terza volta in 12 mesi, è stata infatti costretta a bloccare (fino a dopo Pasqua) i ricoveri non urgenti. Questo nuovo stop non riguarderà l’attività ambulatoriale (compresa l’intra-moenia).