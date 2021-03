Covid Altamura - Aumentano i casi, 759 attualmente positivi.

Attraverso i canali social, la sindaca Rosa Melodia, aggiorna la cittadinanza sui dati aggiornati per quanto riguarda la situazione ad Altamura.

AGGIORNAMENTO N. 25 DEL 18 MARZO - SITUAZIONE COVID

Questi i dati ricevuti oggi dal dipartimento di prevenzione dei casi di Covid-19 ad Altamura (relativi al 16 e 17 marzo). Si registrano:

112 nuovi positivi

48 nuovi guariti.

759 casi all'attivo.

Abbiamo +2082 casi in Puglia, in particolare +1048 solo in provincia di Bari.

La Sindaca conclude: "A seguito dei sopralluoghi con la Asl abbiamo individuato il Palazzetto Baldassarre di via Manzoni come sede idonea per la somministrazione dei vaccini.

Vi darò maggiori informazioni nei prossimi giorni."