Anticorpi monoclonali: oggi prima consegna. Farmacia del “Di Venere” centro di stoccaggio regionale

Vaccini, Lopalco: «Gli effetti si iniziano a vedere». Over 80: 31mila hanno ricevuto seconda dose

Sono iniziati i richiami con le seconde dosi di vaccino agli over 80 di Puglia, per la precisione sono 31. 357 le persone che hanno completato il ciclo (dato aggiornato alle ore 17. 30). Si procede in tutte le province anche con le vaccinazioni domiciliari degli ultra ottantenni.