Nel Barese 260 sanzioni nel weekend per violazioni delle norme anti-Covid

Coronavirus: nelle ultime 24 ore altri 1.527 nuovi casi. Positivo un test su 8

Cronaca

Sono stati registrati 35 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto.