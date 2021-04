La protesta dei commercianti contro le chiusure: bloccata la tangenziale

«Basta alle chiusure. Non c'è spiraglio per il futuro».

I commercianti della provincia di Bari ma, anche, della BAT questa mattina hanno bloccato la tangenziale di Bari in direzione Sud, all'altezza dell'uscita 11 e della stazione di servizio «Dill's».

Un mega striscione «Chiudere tutto e tutti» è stato srotolato su tutta la carreggiata per manifestare contro le chiusure stabilite dai provvedimenti del Governo.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine ma la protesta è proceduta in modo ordinato.

Disagi alla circolazione stradale. Centralino incandescente in Sala Operativa della Polizia Locale di Bari.

Oltre 15 pattuglie della Polizia Locale sono state impegnate ad agevollare i flussi veicolari. Code e rallentamenti su viaBruno Buozzi, via Glomerelli, via Amendola, via Napolie via Giulio Petroni. E' stata istituita un'area di sosta temporanea per i TIR presso Stadio San Nicola.

Poco prima delle 11:00 il blocco è stato rimosso, con i furgoni che sono ripartiti tra colpi di clacson e applausi degli altri manifestanti.