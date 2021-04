Covid, quasi diecimila controlli delle forze dell'ordine tra Pasqua e Pasquetta

Coronavirus: altra giornata con oltre 2mila casi. Quasi 800 nel Barese

Oggi, venerdì 2 aprile, in Puglia, sono stati registrati 14. 031 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2. 044 casi positivi: 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217