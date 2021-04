Vaccini per tutti gli over 60 da domani. Ma la circolare della Regione è sparita

Che fine ha fatto la delibera di Giunta regionale, con tanto di protocollo (DGR n.472/2021 AOO_005/PROT/10/04/2021/0002959), che i direttori delle Asl pugliesi avrebbero dovuto recepire entro le 12 di oggi? Circolata in mattinata, dettava nuove diposizioni per il potenziamento dell’offerta e delle modalità di accesso alle vaccinazioni anti Covid in Puglia.

"A partire dal 12 aprile – è scritto in questa circolare – avranno accesso alla vaccinazione tutte le persone di età superiore ai sessant'anni che non si trovano in condizione di estrema vulnerabilità o di disabilità grave è consentito senza alcuna prenotazione o conferma di adesione. Gli hub e i punti vaccinali devono garantirlo fino al completamento delle disponibilità giornaliere".

In pratica, ogni cittadino pugliese ultrasessantenne, senza alcuna condizione di fragilità e senza prenotazione, avrebbe avuto diritto ad essere vaccinato.

La circolare fantasma ribadisce – è vero – la priorità di accesso ai punti vaccinali “alle persone che hanno già manifestato l’adesione alla vaccinazione”. Ma si può ben immaginare il caos che ne sarebbe scaturito, aprendo le vaccinazioni anche ad una vasta platea di persone non prenotate.

Le fiale messe a disposizione sono quelle del vaccino anglosvedese AstraZeneca, da settimane nell’occhio del ciclone, che molti over 70 stanno rifiutando disdicendo la prenotazione.

Al momento la Puglia ne avrebbe in magazzino 230mila fiale. Quest’apertura agli over 60 senza prenotazione – nei piani dei vertici regionali – avrebbe potuto far smaltire le scorte inutilizzate e far lievitare il numero degli immunizzati. Ma si può supporre che vi sia stato un ripensamento per le conseguenze ingestibili negli accessi agli hub vaccinali, che avrebbero creato assembramenti e disagi.