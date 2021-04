Altamura, 2 arresti. Un minore per detenzione di armi e stupefacenti e un uomo per furto

Altamura, 2 Arresti per tentato furto e detenzione di pistola e stupefacente.



Intensa l’attività condotta dai Carabinieri di Altamura che, attraverso i numerosi controlli predisposti su tutta la citta federiciana, hanno arrestato un minore, per detenzione di una pistola e stupefacente ai fini di spaccio, e un uomo, responsabile di tentato furto. In particolare, i militari della locale Stazione Carabinieri, dopo aver svolto alcuni servizi di appostamento, hanno deciso di fare irruzione nell’appartamento occupato dal giovane del luogo, incensurato e di procedere ad una perquisizione domiciliare nel corso della quale, in un armadio della sua camera da letto, hanno rinvenuto, avvolta nel cellophane, una pistola a salve, cal. 9 corto, modificata e perfettamente funzionante nonché 51 dosi di eroina e altre 9 dosi di cocaina del peso circa di 6 grammi, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento. Il minore, che non ha giustificato la detenzione dell’arma e dello stupefacente, è stato associato all’istituto “Fornelli” di Bari in attesa di udienza di convalida.

Altra operazione da parte dei militari della Sezione Radiomobile è stata condotta la notte scorsa allorquando, a seguito di una segnalazione anonima, la pattuglia è intervenuta in via Manzoni per un furto in atto ad un distributore automatico di bevande. I militari, giunti sul posto, hanno immediatamente bloccato uno dei due autori i quali, poco prima, travisati, utilizzando un bastone in ferro e uno scalpello, avevano forzato le macchine erogatrici nel tentativo di impossessarsi dei prodotti delle monete contenute nelle gettoniere. Le immagini di sorveglianza del locale in cui è collocato il distributore hanno contribuito a confermare la dinamica. L’autore del tentato furto, N.F., 47enne del luogo, arrestato, è stato posto ai domiciliari con l’accusa di tentato furto in concorso mentre lo scalda collo utilizzato per il travisamento su cui erano stati praticati due fori per gli occhi e gli attrezzi da scasso utilizzati, rinvenuti sul posto, sono stati sequestrati.