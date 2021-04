Covid Altamura, 756 casi all’attivo. Melodia: “Diminuiscono i contagi ma aumentano i morti”

Sono pervenuti oggi dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl gli ultimi dati relativi ai casi di Covid-19 ad Altamura (dal 19 al 24 aprile)

280 nuovi positivi

416 nuovi guariti

756 casi all'attivo

La sindaca: "Da oggi la Puglia è in zona arancione. È un segnale importante, di ripartenza per molte attività. Per quanto riguarda Altamura la situazione è monitorata ed ogni nuovo provvedimento è sempre valutato nell’ambito del Coc (Centro Operativo Comunale). Nonostante questo cerchiamo di non vanificare gli sforzi ed i sacrifici fatti fino ad ora. È importantissimo avere comportamenti responsabili per noi stessi e per gli altri.

I numeri dei contagi stanno scendendo ma il numero dei morti sta salendo."