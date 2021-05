Covid Altamura, 763 attualmente positivi. Melodia: “C’è troppa gente in giro, intollerabile!”

La sindaca, Rosa Melodia riceve e comunica gli aggiornamenti sulla situazione Covid nella nostra città.

AGGIORNAMENTO N. 35 DEL 2 MAGGIO 2021

Questi i dati pervenuti dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione della ASL (dal 25 al 28 aprile):

189 nuovi positivi

182 nuovi guariti

763 casi all'attivo

"È assurdo che in questa situazione così delicata alcuni siano ancora restii a rispettare le regole spontaneamente e abbiano per forza bisogno di sentirselo intimare dalle Forze dell’Ordine o, peggio, di ricevere una multa.

Oggi c’era troppa gente in giro.

Possibile che sia così difficile da comprendere l’importanza di collaborare con senso di responsabilità? Possibile che non ci smuova neanche il rispetto per le attività che sono chiuse e le loro famiglie che stanno soffrendo? Possibile che prima di far quello che gli pare non si pensi a chi lotta negli ospedali, sia ai pazienti che combattono per la vita, sia agli operatori sanitari che si prendono cura di noi tra mille sacrifici?

Questa incoscienza e questo menefreghismo sono intollerabili!"