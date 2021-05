Altamura, 2 arresti per spaccio

Nella giornata di oggi ad Altamura, sono stati arrestati due cittadini della città di Gravina per possesso di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio.

L. A. e L. V., di 37 e 29 anni sono stati fermati durante un controllo, gli agenti notando un atteggiamento sospetto hanno deciso di sottoporli a perquisizione. A seguito della perquisizione sono stati rinvenuti 131 grammi di marijuana e la somma di 130 euro, ritenuta provento dell'attività illecita. I controlli sono stati estesi presso la loro abitazione a Gravina dove sono state trovati 5,2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e un ulteriore somma di denaro in contanti di 310 euro, ritenuta anc'essa provente dell'attività illecita.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio. Su convalida dell'autorità giudiziaria i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.