Altamura, la campagna vaccinale prosegue in modo costatante e continuo

Crollo dei contagi anche nell’ultima settimana: meno 45 per cento nell’intero territorio provinciale. Parallelamente cresce la copertura vaccinale, che a Bari sfiora il 50 per cento dei residenti, immunizzati con almeno una dose di vaccino.

Il report settimanale fa segnare un tasso particolarmente basso e confortante, pari ai 25 nuovi casi per 100mila abitanti. La tendenza favorevole è andata sempre più consolidandosi negli ultimi due mesi in tutti i 41 Comuni. Passano da otto a dodici i comuni “liberi dal contagio”, che non registrano alcun caso. La stessa città di Bari conferma i dati molto favorevoli delle scorse settimane e, nell’ultima (24-30 maggio), scende ancora ad un tasso per 100mila abitanti di 16,2, più che dimezzando il livello precedente e attestandosi ad una quota inferiore rispetto a quella generale.

La campagna vaccinale anti-Covid avanza in modo costante e continuo, man mano che vengono coinvolte fasce di popolazione più ampie e più giovani, compresi i maturandi e a stretto giro anche i minori più “fragili” tra 12 e 15 anni. Le oltre 74.500 somministrazioni eseguite negli ultimi sette giorni, in tutti i centri vaccinali del territorio, fanno salire il computo complessivo a quota 829mila vaccinazioni.

Ad Altamura, la campagna vaccinale sta avendo riscontri decisamente positivi, infatti, le dosi somministrate sono 37.113 di cui 27.180 con la prima dose e 9.333 con la seconda dose.