Altamura, camion incastrato sotto il ponte in Via XXIV Maggio

Verso le 12:30, un camion è rimasto incastrato sotto il ponte in Via XXIV Maggio, bloccando di conseguenza la circolazione del traffico, solo per una careggiata. La vettura ha colpito la volta più bassa del ponte, ove è possibile transitare con mezzi alti al massimo 3.40 metri, con il proprio rimorchio.

Sono intervenute le forze dell'ordine sul posto per verificare eventuali danni al ponte, per la rimozione del mezzo e il ripristino della viabilità.

seguono aggiornamenti