AstraZeneca, Speranza "Le raccomandazioni del Cts sul vaccino saranno tradotte in modo perentorio"

Durante la conferenza stampa sulla campagna vaccinale, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha esposto la sua decisione in merito all'utilizzo del vaccino AstraZeneca sui giovani "Le raccomandazioni del Cts sul vaccino saranno tradotte dal governo in modo perentorio e non solo come raccomandazioni».

Il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha aggiunto "Per le seconde dosi si è deciso di dare una raccomandazione per impiegare una stessa dose dello stesso vaccino per over 60, mentre per gli under 60 pur in assenza di segnali di allerta preoccupanti, la raccomandazione è per la vaccinazione eterologa"

Questa decisione potrebbe avere un grosso impatto sulla campagna vaccinale ma il generale Figliuolo ha voluto rassicurare tutti, dicendo che ci sono abbastanza dosi per prendere delle misure per ovviare a questo stop.