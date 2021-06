Aifa, approvata la vaccinazione mista per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose AZ

La Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, nella riunione del 13 giugno 2021, si è espressa in merito alla possibilità di somministrare una seconda dose di vaccino eterologa(diversa dalla prima) nei soggetti under 60 che hanno ricevuto una prima dose di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca).

Nella nota dell'Aifa si legge:

"Sulla base di studi clinici pubblicati nelle ultime settimane, la CTS ha ritenuto, a fronte di un rilevante potenziamento della risposta anticorpale e un buon profilo di reattogenicità, di approvare il mix vaccinale (prima dose con Vaxzevria e seconda dose con Comirnaty (Pfizer) o, per analogia, con il vaccino Moderna) - continua - in considerazione delle evidenze che si sono appena rese disponibili, dell’attuale assenza di specifiche indicazioni nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei farmaci in oggetto e della necessità di consentire il regolare svolgimento della campagna vaccinale, l’AIFA ha espresso Parere favorevole all’inserimento nell’elenco dei farmaci di cui alla legge 648/1996 di Comirnaty (Pfizer) e Vaccino COVID-19 Moderna come seconda dose per completare un ciclo vaccinale misto, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino Vaxzevria”.

La Commissione Tecninco Scientifica ha dato anche indicazioni sulle tempistiche per ricevere la seconda dose: 8-12 settimane dalla somministrazione di Vaxzevria (AstraZeneca).

L'EMA, invece, non cambia la sua posizione sul vaccino prodotto da AstraZeneca, infatti in una nota si legge che "Il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione"

Per l'Agenzia europea dei medicinali (Ema), infatti, sono validi tutti i quattro i vaccini anti Covid-19 approvati in Europa: non c'e' quindi alcun dietro-front su AstraZeneca da parte dell'ente regolatorio europeo, lo ha confermato il coordinatore della task force vaccini dell'Ema, Marco Cavaleri all'ANSA. I dati sul rapporto rischi-benefici sono positivi anche per l'altro vaccino a vettore virale, quello della Janssen (Johnson&Johnson) e per i due vaccini basati sulla tecnologia dell'Rna messaggero (mRna), ossia quelli di Moderna e Pfizer/BioNTech.

In questi giorni è in corso lo studio clinico del vaccino dell'azienda Curevac che potrebbe che potrebbe essere approvato dall'Ema verso fine estate: si tratterebbe per l'Europa, quindi, del quinto vaccino anti Covid e il terzo a mRna.