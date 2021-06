Superate le 11mila prenotazioni per gli under 16. Nel Barese prima dose per il 54% dei residenti

Sono 11mila le prenotazioni effettuate per le vaccinazioni degli under 16. Aumenta l'adesione, come dimostrano i dati diffusi dalla Regione, per le classi 2005-2009 apertasi domenica 13 giugno. Nel frattempo aumentano anche le dosi somministrate a livello regionale: sono 2.952.843 secondo l'ultimo dato aggiornato alle ore 17 dal Report del Governo nazionale. Si tratta del 95,4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.095.907.

Andando a guardare invece i dati provinciali, sono oltre 11.700 vaccinazioni effettuate nella giornata odierna nei centri vaccinali della Asl Bari: 7.959 prime dosi e 3.804 seconde, tra cui 1.559 dosi riservate a soggetti vulnerabili per patologia. Sempre cospicua la quota di vaccinazioni a cura dei medici di medicina generale, con 1.825 iniezioni (589 prime dosi, 1.236 seconde).

Complessivamente, in tutti i centri territoriali, sono state eseguite sinora 964.129 vaccinazioni che assicurano una copertura vaccinale, con la prima dose, pari al 54 per cento della popolazione. Questa percentuale sale sino al 60 per cento se si considera solo la popolazione vaccinabile, ossia da 12 anni in su. Ciclo vaccinale già completato per oltre 301mila residenti tra Bari e provincia.