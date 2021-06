Allarme cinghiali, il Parco dell’Alta Murgia convoca in riunione le associazioni agricole

Questa mattina, 17 giungno, è stata convocata una riunione dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia nella quale hanno partecipato le associazioni agricole del territorio, Coldiretti, Confagricoltura e CIA per fare il punto sulla strategia di gestione dei cinghiali, la cui crescita è ormai incontrallabile tanto da diventare emergenza a livello nazionale.

Dall'incontro è emersa l'urgenza da parte degli agricoltori di creare una task force regionale, un tavolo di lavoro permanente che coinvolga tutti i soggetti portanti di interessi e con un ruolo nella gestione del porblema.

Come tanti problemi anche questo è stato accentuato dalla pandemia, infatti a causa dei vari lockdown nazionali per oltre un anno le attività di cattura sono state interrotte. Il presidente PNAM, Francesco Tarantini, ha, infatti, dichiarato "Il Parco è al fianco degli agricoltori. Se l’emergenza cinghiali si è acuita lo si deve purtroppo ai lockdown che hanno interrotto le attività di cattura. Siamo di fronte a un problema che affigge l’intera Puglia, con gravi ripercussioni su molti fronti. Per questo chiediamo alla Regione di istituire un tavolo permanente con una visione organica, concreta e sinergica tra tutti i soggetti coinvolti. Diversamente ogni iniziativa intrapresa produrrà risultati infruttuosi.

La strategia attuata dall’Ente comprende il monitoraggio della specie e il coordinamento delle catture tramite "chiusini" (sistemi specifici per la cattura dei cinghiali). Punto fermo tra le azioni è la richiesta rivolta alla Regione di approvare il regolamento delle aree contigue, che prevede tra le varie finalità la regolamentazione della caccia controllata nelle aree limitrofe al Parco, come previsto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette. Per andare incontro alle difficoltà degli agricoltori – i più colpiti dall’emergenza – il Parco ha modificato il regolamento dei danni da fauna, attualmente in fase di approvazione per incrementare gli indennizzi di risarcimento.

Nell’incontro si è parlato di "FiCiPAM - Filiera Pilota del cinghiale e degli ovicaprini nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia", progetto in corso che prevede il costituirsi di una filiera basata sull'impiego dell’animale come risorsa agroalimentare, introducendo innovativi sistemi di cattura, macellazione e uso in totale sicurezza delle carni. Il progetto vede il Parco capofila di un gruppo operativo e formato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria (responsabile scientifico) e quattro aziende dell’Alta Murgia. Una prima fase si è chiusa con la progettazione di chiusini innovativi e di un impianto mobile di macellazione, a cui seguirà l’avvio di procedure per acquisire questi sistemi.

«Le associazioni agricole – conclude Tarantini – fanno fronte comune non solo per risolvere l’emergenza cinghiali, anche altre criticità come il furto di bestiame e mezzi agricoli. Serve però il forte appoggio delle istituzioni, per arginare un fenomeno che oltre a creare danni alle colture, crea squilibri ecologici e mette a rischio l’incolumità delle persone.»