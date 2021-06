AstraZeneca, CTS cambia nuovamente parere: si alla seconda dose per chi rifiuta il mix

Dopo la scelta del CTS, una settimana fa, di somministrare un mix di vaccini per gli under 60 che avevano ricevuto una prima dose con AstraZeneca, arriva un ulteriore parere a riguardo.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha, infatti, deciso di dare il via libera alla somministrazione di AstraZeneca per chi rifiuta la vaccinazione eterologa. La decisione è arrivata dopo aver riscontrato che i fenomeni di trombosi sono rarissimi dopo la somministrazione della seconda dose, basandosi su stime provenienti dal Regno Unito. Inoltre, secondo il direttore generale di Aifa, a oggi, non sono state riscontrate complicazione dopo la somministrazione della seconda dose.

Altra motivazione che ha portato il CTS a cambiare parere è che una sola dose non fornisce l'adeguata protezione, soprattutto rispetto alla variante Delta.