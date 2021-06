Altamura, domani 23 giugno la FAL cambia i percorsi dei bus a causa di lavori stradali

A causa di lavori staordinari, domani 23 giugno, il Comune di Altamura ha interdetto la chiusura al traffico veicolare via Vittoria Veneto - via Parisi - via Dei Mille e via Gravina dalle ore 19:00 alle ore 22:00.

Per questo motivo la FAL tramite il suo sito ufficiale ha comunicato che tutte le corse bus dirette a Gravina o Matera seguiranno un percorso differente. Le corse provenienti da Bari e dirette a Gravina o Matera passeranno per via Bari - via Mura Megalitiche - via Santeramo - Circonvallazione - SS96/SS99 per Matera - SS96 per Gravina (in entrambi i sensi). Sarà effettuato il percorso inverso per le corse dirette a Bari. Le uniche fermate per entrambi i sensi di marcia saranno:

Via santeramo nei pressi della Chiesa "La trasfigurazione"

Via Mura Megalitiche "angolo via Bari"

Via Bari "Zona parco San Giuliano"

Per le corse provenienti da Bari con capolinea ad Altamura in via Carpentino, seguiranno il seguente percorso: SS96- svincolo Laterza - via Carpentino - piazza A. Moro - inversione via Carpentino - SS96/SS99 (per Matera). Il percorso inverso sarà effettuato dalle corse dirette a Bari. La FAL precisa che tutte le fermate esistenti nei percorsi indicati verranno osservate.