Nel pomeriggio, un grosso incendio è divampato, nella zona industriale di Altamura, in via del Cardoncello, nei pressi di via Gravina. Fortunatamente il fuoco non ha provocato danni alle aziende vicine.

Le fiamme hanno raggiunto un prefabbricato, bruciando la maggior parte del materiale presente all'interno.

Non ci sono notizie sul come si sia scatenato.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto.